В Николаеве патрульные утихомирили дебошира, который побил свою жену

В Николаеве 18 января патрульные задержали дебошира, который побил свою жену и агрессивно вел себя по отношению к полиции.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаева.

Около 23:00 патрульные получили сообщение, что из квартиры в доме по улице Чайковского слышны крики и женщина умоляет о помощи.

«На месте инспекторов встретила женщина, которая рассказала, что ее 32-летний муж пришел домой в состоянии сильного алкогольного опьянения, включил громко музыку и мешает отдыхать ей и дочери. На замечание он начал высказываться нецензурной бранью и несколько раз ударил жену».

«Увидев полицейских, мужчина сначала успокоился, а потом снова начал материться в адрес всех присутствующих. Не останавливало его даже то, что его дочь все слышала. Мужчина подошел к одному из патрульных и пытался его толкнуть. Для пресечения правонарушения патрульные надели на мужчину наручники и доставили его в отдел полиции», - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что пьяный николаевец угрожал устроить взрыв в многоэтажке.