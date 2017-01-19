Патрульные задержали николаевца, который находился в розыске и искал «закладку» возле деревьев

В Николаеве 18 января патрульные задержали 23-летнего парня, который находился в розыске по подозрению в совершении имущественных преступлений.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаева.

Около 11:00 на улице Потемкинской патрульные увидели парня, который что-то искал между деревьями.

«На вопрос, не нужна ли ему помощь, он начал уверять инспекторов, что никаких наркотиков у него нет. Тогда патрульные предложили ему показать содержимое карманов. Доставая свои вещи, парень резко развернулся и хотел убежать, но полицейские крепко схватили его и надели на него наручники», - отмечается в сообщении.

Задержанный оказался жителем Корабельного района Николаева, которого полиция разыскивала с ноября прошлого года. Судя по поведению злоумышленника и тому, что он отрицал свое отношение к наркотикам, он мог искать возле деревьев так называемую «закладку» - наркотики, оставленные ему драгдилером.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве патрульные задержали водителя и пассажира «BMW», у которых нашли пакет с наркотиками.