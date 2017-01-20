Задержанный львовский таможенник должен был получить взятку в 420 тысяч гривен от своих подчиненных, – полиция

Исполняющий обязанности заместителя председателя Львовской таможни, задержанный накануне, должен был получить взятку общей суммой в 420 тысяч гривен.

Об этом сообщает Департамент защиты экономики Нацполиции Украины на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники военной прокуратуры Западного региона и Национальной полиции задержали при получении более $5 тысяч взятки временно исполняющего обязанности заместителя председателя Львовской таможни Юрия Борисова.

В полиции отметили, что задержание происходило в служебном кабинете чиновника.

«Правоохранители установили, что один из руководителей Львовской таможни организовал схему поборов. В частности, подчиненные работники должны были платить ему «дань», чтобы последний содействовал в оставлении их на должностях при реформировании таможни. Чтобы обезопасить себя от наказания и избежать ответственности, чиновник привлек к коррупционной схеме старшего инспектора отдела контрабанды этой же таможни в качестве посредника», - говорится в сообщении.

От посредника чиновник получил 34 тысячи гривен и 4 тысячи долларов США.

«У посредника также изъяли 1,6 тысячи долларов США. Кроме того, у него дома нашли еще 10 тысяч долларов США, которые он должен был передать должностному лицу», - отметили в полиции.

Чиновник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и находится в изоляторе временного содержания.

Стоит отметить, что в соответствии с приказами Государственной фискальной службы и Львовской таможни, обязанности выполнения врио замначальника заканчивались 20 января 2017 года.

Напомним, глава управления киевской таможни задержан на взятке в полтора миллиона гривен.