Полиция задержала злоумышленника, обворовывавшего дачи в пригородах Николаева

В Николаеве полиция задержала подозреваемого в серии краж с дач в Николаевском районе.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Он успел реализовать часть похищенного, но полицейские изъяли почти все имущество потерпевших.

«Воспользовавшись отсутствием хозяев, он выносил из их домов имущество. Во время новогодних праздников он, повредив окна или двери, проникал на территорию дач, забирал технику, электроинструменты, запчасти, одежду, посуду, металлические предметы, хозяйственные инструменты и садовый инвентарь. Полученные от реализации чужих вещей деньги злоумышленник тратил на наркотики. На счету 25-летнего вора четыре факта краж», - добавили в полиции.

Задержанному грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве задержали вора, совершившего более 10 краж из тамбуров в подъездах.