На Николаевщине возле школы нашли убитого мужчину

Фото из архива В Новоодесском районе Николаевщины 19 января обнаружили тело 52-летнего мужчины.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Около 22:45 в полицию обратилась жительница села с заявлением, что по неизвестным причинам умер ее 52-летний муж.

«Не дождавшись мужа вечером с работы, женщина решила его поискать и обнаружила его неподалеку от местной школы. Мужчина лежал на земле и не подавал признаков жизни. Эксперт, осмотрев труп, обнаружил на туловище колото-резаные раны. Сейчас для установления окончательной причины смерти назначено проведение судебно-медицинской экспертизы», - рассказали в полиции.

По факту случившегося начато уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»). Полиция просит граждан, которые могут помочь установить обстоятельства, при которых наступила смерть мужчины, сообщить по адресу: Новая Одесса, улица Центральная, 172, или по телефонам (05167) 2-13-02, 102.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевская полиция задержала подозреваемых в убийстве владелицы обувного магазина.