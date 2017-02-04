На Херсонщине военный пытался продать семь противотанковых мин, содержащих 50 килограммов тротила

В Херсонской области СБУ задержала военного одной из местных воинских частей, который занимался торговлей похищенными со склада боеприпасами.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

«Правоохранители задержали злоумышленника вблизи места дислокации части при попытке продажи двух гранат и семи противотанковых мин. Каждая из мин содержит около семи килограммов взрывчатого вещества – тротила», - рассказали в СБУ.

Напомним, ранее сообщалось, что патрульные нашли у николаевца два «самурайских» меча и огнестрельное оружие.