В «блокаде» оккупированного Донбасса участвует житель Николаевщины, находящийся в розыске

В числе 28 человек, которые 6 февраля противозаконно блокировали автодорогу «Бахмут – Константиновка», был житель Николаевской области, который находился в розыске за нанесение легких телесных повреждений.

Об этом на своей странице в «Facebook» написал начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

Кроме того, в блокировании дороги участвовали житель Соледара, который ранее привлекался к уголовной ответственности и еще двое ранее судимых граждан Украины.

«Также участвовали в противоправных действиях двое граждан Грузии и один гражданин Канады, который ничего не смог объяснить, ни что он здесь делает, ни «за что стоит». Кстати, география проживания этих граждан, «регулировщиков с дрынами и в балаклавах» - Ивано-Франковская область, Крым, Запорожье, Харьковщина, Грузия, Канада и Россия. «Самые достойные» выступают, как говорится, за любой кипиш, кроме голодовки», - написал Аброськин.

Напомним, что в недавнее время широкое обсуждение в социальных сетях вызвало то, что донецкая полиция применила силу, чтобы освободить дорогу от участников «блокады» и пропустить автобусы. Участники «блокады» говорили, что в автобусах находятся «титушки», а полиция утверждала, что в автобусах были рабочие.

Кроме того, отношение к так называемой «блокаде» Донбасса разделилось. Одни считают ее участников патриотами, другие обвиняют их в организации политической акции, третьи подозревают в причастности к переделу контрабанды.