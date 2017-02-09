На Донетчине женщина до смерти избила свою мать, выгоняя из нее «нечистую силу»

Суд в Донецкой области отправил на принудительное психиатрическое лечение женщину, которая до смерти забила свою мать.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры.

Сначала женщина облила мать кипятком, пока та спала на диване. После этого нанесла ей множественные удары молотком по голове, пытаясь, по ее словам, "вывести из матери нечистую силу".

От полученных травм пострадавшая скончалась в ожоговом отделении местной больницы.

"Как выяснилось в ходе досудебного расследования, убийство матери женщина совершила, находясь в болезненном состоянии вследствие хронического психического заболевания. На тот момент она не имела возможности осознавать значение своих действий и руководить ими", - говорится в сообщении.

Действия злоумышленницы квалифицированы по ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего).

Напомним, на Киевщине 63-летний мужчина убил свою жену и 10 дней жил с трупом в доме.