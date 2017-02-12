В тюрьмах России за продажу наркотиков сидят сотни украинцев, – МВД

Объявление в одной из николаевских "маршруток" В российских тюрьмах сидят сотни украинцев, которых обманом заставили продавать наркотики.

Об этом сообщил спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко, ссылаясь на информацию от правозащитников, передает УНН.

- Правозащитники, которые эту историю подняли (масштабный канал вербовки украинских граждан для использования их в качестве наркокурьеров в Российской Федерации, - ред.), утверждают, что на сегодняшний день в российских тюрьмах сидят сотни наших граждан, ищущих заработка за рубежом, - сообщил Шевченко.

Напомним, как сообщалось ранее, в МВД России заявили о задержании 67 членов наркосиндиката «Химпром» – интернет-магазина, который промышлял в 14 субъектах РФ. Среди задержанных оказались 47 граждан Украины.

Как известно, ранее по Украине распространилась схема вербовки «курьеров» для работы в РФ. Эти «курьеры» распространяли в РФ наркотики, так называемые «закладки», а спустя пару месяцев работы их «сливали» местной полиции. В итоге пойманные «курьеры-закладчики» получали реальные сроки в России.

Также ранее сообщалось, что в николаевских «маршрутках» были размещены объявления, с помощью которых нанимали наркодилеров в Россию.