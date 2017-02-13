«Некому работать»: В облздраве подтвердили, что в Снигиревской ЦРБ вернули на работу акушера, которого выгоняли за пьянство

Виталий Киндратив По итогам служебного расследования в Снигиревской центральной районной больнице будут сделаны жесткие кадровые выводы.

Такое заявление сделал заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Виталий Киндратив в понедельник, 13 февраля, в ходе очередного заседания постоянной депутатской комиссии по вопросам социальной политики, охраны здоровья, материнства, детства, развития зон отдыха и туризма Николаевского областного совета.

Напомним, по заявлению местного жителя Снигиревки Дениса Дарбиняна 3 февраля в Снигиревской ЦРБ акушер-гинеколог Тарас Иванкив не оказал необходимую медицинскую помощь его жене во время родов, что повлекло тяжелые последствия для ребенка (родовая травма). На данный момент ребенок находится в реанимации.

В комментарии «Преступности.НЕТ» в управлении здравоохранения Николаевской облгосадминистрации заверили, что держат на постоянном контроле ситуацию.

«В настоящее время создана комиссия по проверке работы больницы, отделения и врача. Специалистами управления выясняются обстоятельства, проверяется медицинская документация. По итогам служебной проверки (с выездом в больницу) будут приняты соответствующие административные решения», - сообщили в облздраве.

В ходе же комиссии исполняющий обязанности начальника управления здравоохранения Юрий Дячук сообщил, что в ЦРБ комиссия выедет с задержкой в пятницу, 17 февраля, по причине командировки областного акушера-гинеколога. По результатам выезда и проведенного служебного расследования облздрав направит докладные на имя губернатора области и главы облсовета.

Юрий Дячук Иван Кухта Татьяна Демченко

- По той информации, которую я имею, этому врачу (Иванкиву – ПН) в тот день главврачом был сделан выговор в связи с тем, что он не был на работе. И непонятно, был или не был он на работе… Человек же (Денис Дарбинян – ПН) говорит, что он был на работе. Поэтому нужно разобраться. И по результатам я доложу, - сказал он.

Присутствующий на заседании комиссии депутат Иван Кухта спросил у Дячука, известно ли обздраву, что у врача Иванкива систематические проблемы с алкоголем.

- Да. Он был уже раз уволен за то, что бы в нетрезвом состоянии. Но нынешний главный врач (Алексей Ястребов – ПН) его опять взял. Я его спросил: какая причина, почему? «Некому работать». Так пусть никто не работает, и люди рожают в городе, в каком-то роддоме заключить договор – и не будет проблем, чем такой случай случился… - считает Дячук.

Кухта попросил уделить этому вопросу максимальное внимание и отправить обращение профильной комиссии в силовые структуры, чтобы они со своей стороны взяли под контроль этот случай.

В ответ на что вице-губернатор Киндратив сообщил, что ОГА планирует направить соответствующие обращения правоохранителям по итогам служебного расследования облздрава.

- Этот вопрос на контроле у главы облгосадминистрации (Алексея Савченко – ПН), у меня как у профильного заместителя. Мы будем делать жесткие выводы и по главному врачу, и по тому, кто допустил эту ситуацию, - заявил он.

По предложению депутата Татьяны Демченко к работе комиссии облздрава, которая займется служебным расследованием, привлекут депутатов облсовета.