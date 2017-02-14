На Николаевщине пытались поджечь развлекательное заведение коктейлем Молотова

В Вознесенском районе Николаевской области в развлекательное заведение, расположенное в селе Таборовка, бросили бутылку с горючей смесью.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

О происшествии в Вознесенский отдел полиции 10 февраля сообщил сотрудник развлекательного заведения, которое расположено возле дома №143 по улице Центральная. Придя на работу в 10:00 утра, мужчина заметил обгоревший подоконник и лежащую на полу разбитую бутылку с горючей смесью.

Сейчас начато уголовное производство по статье 15 и статье 194 Уголовного кодекса Украины («Покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества»). Также полиция сообщает, что устанавливаются свидетели и обстоятельства происшествия, ожидаются результаты экспертизы. Правоохранители просят граждан, которые владеют какой-либо информацией, полезной для следствия, обратиться в Вознесенский отдел полиции по адресу: улица Киевская, 24 или сообщить по телефонам (05134) 4-54-44, 102.

Отметим, что в Вознесенском районе ранее было зафиксировано несколько попыток поджогов домов, предприятий и комбайнов. 22 августа 2016 года в Вознесенском районе неизвестные пытались поджечь агрофирму. 1 сентября в селе Андрейчиково неизвестный мужчина попытался сжечь комбайн «коктейлями Молотова». В селе Мартыновское ночью 1 сентября неизвестный забросил во двор частного дома бутылки с зажигательной смесью.

В Вознесенске в ночь на 12 октября неизвестный бросил бутылку с горючей смесью на территорию домовладения по улице Ветеринарной. 6 ноября в селе Трикраты на территорию домовладения по улице Рабочей неизвестный бросил три стеклянные бутылки с горючей смесью. 13 ноября в селе Щербани неизвестные бросили на территорию фирмы три стеклянные бутылки с горючей смесью, но ни одна не загорелась. А в селе Бугское Вознесенского района Николаевщины в ночь на 14 января 2017 года неизвестный кинул коктейль Молотова во двор местного 36-летнего жителя.