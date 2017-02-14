В Ровно девушки-подростки попали в ДТП на угнанном «Hummer»

В Ровно трое девушек-подростков 13 февраля попали в ДТП на угнанном автомобиле «Hummer».

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Украины.

Так, 16-летняя девушка за рулем «Hummer» везла двух пассажирок возрастом 16 и 18 лет, не справилась с управлением и врезалась в «Daewoo Lanos». Оба автомобиля получили механические повреждения, однако никто не получил травм.

«После ДТП двое из девушек скрылись с места аварии, и уже вскоре инспекторы установили место проживания вероятного водителя. Дома девушки не оказалось, поэтому о происшествии сообщили ее матери и пригласили в отдел полиции. В одном из развлекательных заведений инспекторы обнаружили пассажирку автомобиля и доставили ее в отдел полиции», - сказано в сообщении.

В полиции рассказали, что девушка, которая вероятно незаконно завладела автомобилем и совершила ДТП, через некоторое время вернулась на место происшествия. Там ее нашли патрульные и пригласили в медучреждение на освидетельствование. Девушка подтвердила, что употребляла алкоголь, но проходить медицинское обследование отказалась. На нее составили 4 админматериала, еще один административный протокол инспекторы составили на мать девушки.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве компания подростков ограбила школьника и среди подозреваемых оказались девочки возрастом 12 и 13 лет.