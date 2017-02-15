Суд в Николаеве не смог избрать меру пресечения фигуранту «дела ветеринаров» – не явился переводчик

Сахиб Мамедов. Фото: архив Во вторник, 14 февраля, следственный судья Центрального районного суда Николаева Галина Подзигун не смогла избрать меру пресечения гражданину Азербайджана, которого подозревают в предоставлении неправомерной выгоды чиновника Госпродпотребслужбы в Николаевской области.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда.

Как стало известно «Преступности.НЕТ» из достоверных источников в прокуратуре Николаевской области, речь идет о гражданине Азербайджана Сахибе Мамедове. Напомним, 1 декабря прошлого года он был задержан, когда пытался дать взятку следователю прокуратуры ­­– процессуальному руководителю по делу ОПГ с транснациональными связями, в которую входил ряд чиновников-«ветеринаров». Тогда Мамедов был арестован с правом внесения залога в размере 850 тысяч гривен.

Что касается вчерашнего судебного заседания, то касалось оно производства, открытого по факту дачи взяток Мамедовым чиновникам Госпродпотребслужбы в Николаевской области. Следователь ходатайствовал об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

«По версии органа предварительного следствия, гражданин предоставлял неправомерную выгоду должностным лицам структурных подразделений Госпродпотребслужбы в Николаевской области за оформление и выдачу ряда недостоверных официальных документов, которые позволяют перемещения животных, в том числе за пределы Украины», – говорится в сообщении.

В судебном заседании по рассмотрению указанного ходатайства защитник подозреваемого ходатайствовал о привлечении переводчика, поскольку его подзащитный является гражданином Азербайджана и не владеет украинским языком. Учитывая это, был объявлен перерыв и обязать прокурора обеспечить явку переводчика.

«Однако в заседание переводчик не явился. Прокурор объяснил это тем, что он находится на лечении и заметил, что рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения в его отсутствие является нарушением права подозреваемого на защиту. Защитник и подозреваемый также возражали против рассмотрения ходатайства», – сообщили в суде.

Заслушав мнения сторон, суд постановил продлить перерыв до 12.00 22 февраля 2017 года, а также направить повторный судебный вызов переводчику и обязать прокурора обеспечить его явку в суд.

Напомним, 19 декабря двое подозреваемых по делу «ветеринаров» начальник Главного управления ветмедицины в Николаевской области Олег Калнаус и начальник управления ветеринарной медицины в Новоодесском районе Александр Страдомский не появились на избрание меры пресечения в Центральный райсуд Николаева.

Позже Калнаус все-таки пришел в суд, но его забрала «скорая» и решение об аресте было оглашено уже без самого Калнауса. Позже Олег Калнаус после необходимых в больнице манипуляций под охраной конвоя был доставлен в СИЗО. Позже Апелляционный суд Николаевской области изменил ему меру пресечения c содержания в СИЗО на домашний арест.

Напомним, после разоблачения деятельности вышеупомянутой преступной группы и была выявлена попытка сокрытия чиновниками факта мора свиней от африканской чумы.