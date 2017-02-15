Патрульные задержали еще двух николаевцев по подозрению в торговле наркотиками из машины

В Николаеве 14 февраля благодаря сообщению неравнодушных граждан патрульные задержали подозреваемых в хранении и торговле наркотиками.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаева.

Около 17:00 патрульные получили сообщение, что на улице Кузнечной (Скороходова) неизвестные торгуют наркотиками из автомобиля «ВАЗ-2110».

«На перекрестке с улицей Гражданской инспекторы увидели указанное авто. Возле него стояли двое 43-летних мужчин. Они рассказали, что приехали по своим делам и ничего противозаконного не делают. Инспекторы сразу же заметили у мужчины, который назвался водителем авто, явные признаки наркотического опьянения. Во время проверки транспортного средства полицейские увидели медицинские препараты и несколько шприцев с темным веществом. Ни один из мужчин не мог объяснить, что это за препараты. Кроме того, один из них пытался выбросить из салона медицинский шприц, поэтому на него пришлось надеть наручники», - отмечено в сообщении.

Водитель согласился пройти медицинское освидетельствование, которое подтвердило, что он был в состоянии наркотического опьянения. Мужчину доставили в отдел полиции и передали следователю. Кроме того, на задержанного составили админматериалы за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

В Заводском отделе полиции позднее уточнили, что на упомянутый автомобиль, на котором передвигались мужчины, наложен арест. Также начато уголовное производство по части 1 статьи 309 Уголовного кодекса Украины («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта»).

Напомним, что ранее в Николаеве уже, как минимум, четыре раза задерживали торговцев наркотиками.