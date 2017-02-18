Житель Николаевщины попался на уловку грабителей, которые попросили его о помощи

На Николаевщине, в селе Дильныче Новоодесского района жертвой грабителей стал 61-летний местный житель.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

По словам мужчины, около 5:00 в окно его дома постучали двое неизвестных мужчин, которые попросили лопату – якобы их машина не может выехать из снежного заноса.

«Когда мужчина открыл дверь, один из нападавших ударил его в лицо. Владелец дома упал на пол и потерял сознание. Придя в себя, он обнаружил, что связан веревкой. Мужчина сумел освободиться, осмотрел дом и обнаружил, что грабители скрылись, а вместе с ними исчезли компьютер, телевизор и мобильные телефоны. Выйдя во двор, хозяин увидел, что исчез и его автомобиль «Волга», - рассказали в полиции.

Машину впоследствии нашли у выезда из Новой Одессы. Далеко убежать на чужом автомобиле злоумышленникам не удалось, потому что в нем закончилось топливо.

Сейчас начато уголовное производство по части 3 статьи 187 Уголовного кодекса Украины («Разбой»). Полиция просит граждан, которые стали свидетелями преступления, или владеют информацией, полезной для следствия, обращаться к Новоодесский отдел полиции по адресу: улица Центральная, 172, или по телефонам (05167) 2-13-02, 102.

Напомним, ранее сообщалось, что в пригороде Николаева разбойники ворвались в дом и ограбили мужчину.