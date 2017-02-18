На Киевщине за вымогательство задержали прокурора и фейкового «сотрудника Генпрокуратуры»

Генеральная инспекция Генеральной прокуратуры задержала на взятке сотрудника прокуратуры Киевской области и человека, который выдавал себя за сотрудника ГПУ.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Лученко.

По словам Луценко, Генинспекция задержала начальника Иванковского отдела прокуратуры Киевской области, который требовал у главного инженера СМУ неправомерную выгоду в размере 3 тысячи долларов США за закрытие дела.

"В тот же день Генинспекция задержала гражданина Витковского, который представляясь работником ГПУ, используя удостоверения ликвидированного Консультативного совета при ГПУ, демонстрируя связи с общественными антикоррупционными активистами, требовал у директора КП "Лесное хозяйство Конча-Заспа" 5 тысяч долларов за прекращение подачи запросов в контролирующие органы по данному предприятию", - написал Луценко.

Как подчеркнул Генеральный прокурор, оба дела были реализованы благодаря заявлениям граждан, поверившим в политику очищения ГПУ.

"Обращайтесь. Генинспекция работает", - подытожил Луценко.

Вместе с тем, пресс-секретарь Генерального прокурора Лариса Сарган более подробно описала за что конкретно были задержаны вышеуказанные лица.

«Отделом досудебного расследования уголовных преступлений, совершенных прокурорами и сотрудниками органов прокуратуры, следственного управления Генеральной инспекции Генеральной прокуратуры Украины проводится досудебное расследование в уголовном производстве № 42017000000000391 от 13.02.2017 по ч. 3 ст. 368 УК Украины. В ходе досудебного расследования установлено, что в период с 26 по 27 января 2017 года начальник Иванковского отдела Броварской местной прокуратуры Киевской области Ткаченко Юрий Владимирович, будучи должностным лицом, занимающим ответственное положение, действуя из корыстных побуждений, требовал у главного инженера ОАО «Специализированное монтажное управление № 24» Недогона Андрея Георгиевича неправомерную выгоду в сумме три тысячи долларов США за снятие ареста с технологических транспортных средств и закрытия уголовного производства №12017110180000039 от 26.01.2017 по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 239-1 УК Украины. 14.02.2017 получено постановление апелляционного суда Киева на проведение ряда следсвенных действий. В тот же день вынесено постановление о проведении контроля за совершением преступления. 17.02.2017 начальника Ивановского отдела Ткаченко Юрия Владимировича после получения взятки в сумме 3000 долларов США, следователем Генеральной инспекции ГПУ совместно с Главным управлением «К» СБУ задержали в порядке ст. 208 УПК. 18.02.2017 Ткаченко Ю.В. следователем Генеральной инспекции Генеральной прокуратуры Украины сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины. В Печерский райсуд гКиева внесены ходатайства об избрании Ткаченко Ю.В. меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается», - описала первый факт Лариса Сарган.

«Отделом предварительного расследования уголовных преступлений, совершенных прокурорами и сотрудниками органов прокуратуры, следственного управления Генеральной инспекции Генеральной прокуратуры Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве №42017000000000315 от 03.02.2017 по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 189 УК Украины. Досудебным расследованием установлено, что член Консультативного совета при Генеральной прокуратуре Украины (председатель объединения свободных профсоюзов «Солидарность») Витковский С.П., представляясь работником Генеральной прокуратуры Украины, действуя по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, путем направления в КГГА, правоохранительные и контролирующие органы жалоб на якобы неправомерные действия директора КП «Лесное хозяйство Конча-Заспа» Боярчука В.Б., требовал у него неправомерную выгоду в размере 5000 долларов США за дальнейшее непрепятствование деятельности предприятия. 06.02.2017 следователем Генеральной инспекции Генеральной прокуратуры Украины получено постановление следственного судьи Апелляционного суда Киева на проведение следственных действий по Боярчуку В.Б., Витковскому С.П. В тот же день вынесено постановление о проведении контроля за совершением преступления. 17.02.2017 члена Консультативного совета при Генеральной прокуратуре Украины Витковского С. П. после получения от Боярчука В.Б. 5000 долларов США следователем Генеральной инспекции ГПУ совместно с сотрудниками Главного управления «К» СБУ задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. 18.02.2017 Витковскому С.П. следователем Генеральной инспекции Генеральной прокуратуры Украины сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 189 УК Украины. В Печерский райсуд Киева внесены ходатайства об избрании Витковскому С.П. меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается», - описала второй факт Сарган.

Напомним, ранее сообщалось, что под суд отдали первого замглавы николаевской ГФС, пойманного на вымогательстве.