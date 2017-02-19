В Киеве полиция спасла подростка от самоубийства, до которого ее довели в «группах смерти» в соцсетях

В Киеве сотрудники полиции спасли от самоубийства 15-летнюю девочку, которая вместе с подругой была участницей так называемых «групп смерти» в социальных сетях.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

По словам начальника столичного ГУ Национальной полиции Андрея Крищенко, девочка за несколько часов до этого выключила телефон и удалила свой профиль в соцсети.

- При проверке мы обнаружили, что она была участником нескольких «групп смерти», которые пропагандируют культ насилия и жестокости, и читала книгу о самоубийстве, - рассказал он.

После нескольких часов поисков девочку нашли на последнем, 16 этаже многоэтажки с признаками переохлаждения и порезами рук. Рядом были найдены наушники и еще одна записка, в которой она написала свое последнее желание.

Позже было установлено, что девочка с подругой были участниками группы «Синий кит», выполняли задания, которые им предоставлял администратор, в частности наносили себе порезы на руках в виде кита, цифр и слова «да» на ноге.

- В этот вечер они должны были выполнить последнее задание – покончить жизнь, прыгнув с многоэтажки или же путем повешения. Вместе они поднялись на верхний этаж, одна из школьниц испугалась и ушла. Именно ее сначала разыскали полицейские, которым она рассказала, где может быть ее подруга. Однако на месте, где они разошлись, беглянки не было. На ее поиски ушло несколько часов – и в конце концов девочку нашли, она была в беспомощном состоянии и не могла объяснить, для чего это делает, - рассказал Крищенко.

Врачи при осмотре, обнаружили на девочке, как новые, так и застарелые порезы (надписи и рисунки) на руках и ногах. С обеими девочками работают правоохранители и психологи. Возбуждено уголовное дело по факту доведения девочки до самоубийства.

Напомним, ранее полиция опубликовала список аккаунтов детей из Украины, в соцсетях интересующихся темой суицида.