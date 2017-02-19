В Киевской области полиция задержала злоумышленника с наркотиками на полмиллиона гривен

В воскресенье, 19 февраля, в Кагарлыкском районе Киевской области полицейские раскрыли кражу из дачного дома в одном из сел района и задержали подозреваемого с двумя мешками каннабиса.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киевской области.

Как сообщается, в дежурную часть Кагарлыкского отдела полиции поступила информация о том, что в селе Переселение из дачного дома совершена кража бытовой техники.

Злоумышленник вынес из дома телевизор, акустическую систему, спутниковую антенну, игровую приставку и другие электроприборы.

Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий работники уголовного блока кагарлыкской полиции установили лицо, совершившее данное преступление, и задержали его во время перевозки наркотиков.

Напомним, ранее в Запорожской области полиция изъяла партию наркотиков на 20 миллионов гривен