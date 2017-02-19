В Киеве сторонники «блокады» атаковали офис Киевэнерго и пришли под АП «напомнить» об Ахметове

Участники митинга на Майдане Независимости в поддержку блокады оккупированных территорий атаковали здание Киевэнерго, а потом пришли под администрацию президента требовать прекращения торговли.

Об этом сообщает INSIDER.

Люди, которые участвовали в митинге на Майдане, поднялись по улице Городецкого к зданию Киевэнерго, стали бросать петарды и кричать "Ганьба".

Помещение окружено правоохранителями в 2 шеренги из Нацгвардии. В то же время около сотни правоохранителей прикрыли проход к АП, со стороны театра Франко.

Тогда митингующие поднялись через улицу Ольгинская и Институтскую к Банковой. Во главе стоят депутаты, они призывают участников не бросать петарды и не устраивать провокаций.

"Дети, которые бросают петарды, прекратите. Это не имеет смысла. Будем помогать президенту Украины работать президентом а не барыгой", - призвал Егор Соболев.

Однако некоторые активисты призвали оставаться на Банковой и ставить палатки, пока их требования не будут выполнены.

Напомним, ранее сообщалось, что в «блокаде» оккупированного Донбасса участвует житель Николаевщины, находящийся в розыске.