В Запорожской области СБУ задержала на взятке сотрудника полиции

Служба безопасности Украины задержала на взятке сотрудника уголовного розыска Бердянского отдела полиции.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

За непривлечение к уголовной ответственности по делу о незаконном владении огнестрельным оружием он требовал от местного жителя двенадцать тысяч гривен.

Правоохранители задержали вымогателя на окраине города после получения части взятки в сумме семь тысяч гривен.

При этом отмечается, что полицейский сопротивлялся и пытался скрыться с места преступления на автомобиле.

"Открыто уголовное производство по ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения", - добавили в СБУ.

Напомним, ранее на Львовщине СБУ задержала на взятках трех полицейских.