Судья отпустила под личное обязательство двух граждан Грузии, которые в Коблево отобрали автомобиль у мужчины

Судья Березанского районного суда Николаевской области Наталья Гапоненко отпустила под личное обязательство двоих граждан Грузии, которых обвиняют в незаконном завладении чужим автомобилем.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили достоверные источники в прокуратуре Николаевской области.

Напомним, как сообщалось ранее, 21 января на 66-летнего жителя соседней области при въезде в зону отдыха села Коблево напали трое неизвестных. Они избили мужчину и отобрали у него автомобиль «Toyota Corolla». При этом злоумышленники пытались увезти с собой мужчину, силой удерживали его в салоне, но он сумел выскочить на ходу из машины.

Позже по подозрению в совершении указанного происшествия двое из них были задержаны в Одессе.

Им было объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины («Незаконное завладение транспортным средством»). Прокуратура просила суд избрать для них меру пресечения в виде содержания под стражей, однако судья Наталья Гапоненко отпустила задержанных под личное обязательство.

В итоге, правоохранители прямо в зале суда повторно задержали двоих подозреваемых и совершили им о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст.187 Уголовного кодекса Украины («Разбой»). Во вторник, 21 февраля, Березанский райсуд будет избирать им меру пресечения.

Справка

Личное обязательство является самой мягкой мерой пресечения и заключается в возложении на подозреваемого обязательства выполнять определенные обязанности. Иными словами лицо берет на себя определенные обязательства (письменно под роспись «обещает» вести себя определенным образом).

Прежде всего, обязанностью лица является прибывать по каждому требованию в суд или к другому определенному органу государственной власти (например, к следователю и прокурору).

Напомним, ранее в Николаеве главарь банды разбойников, отпущен судьей на свободу, сбежал от суда.

Также ранее сообщалось, что патрульного в Николаеве ранил рецидивист, находящийся под судом - до этого злоумышленнику не продлили меру пресечения, отпустив его на свободу.

А в июне прошлого года в Николаеве коллегия судей под председательством судьи Владимира Царюка отпустила на свободу приговоренного за ряд заказных убийств к пожизненному заключению жителя города Херсона Владимира Шпинду.