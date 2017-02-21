В Кропивницком патрульные задержали вооруженную банду, устроившую перестрелку возле суда

В Кропивницком сотрудники патрульной полиции задержали вооруженную группу людей, устроивших перестрелку возле здания суда.

Об этом на своей странице в Facebook написал начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков известный в соцсетях как «Позывной Маршал».

«Перестрелка возле суда города Кропивницкий. Местные разборки. Есть пострадавшие с пулевыми ранениями. Граждане находятся в больнице. Ориентировка, две чёрных иномарки с вооруженными людьми. Перехват, 6 минут, бандиты задержаны сотрудниками патрульной полиции. Рад и горд что наши ребята работают слаженно и профессионально. Наращивание и усовершенствования навыков в постоянном процессе, и в правильном русле», - написал Жуков.

Напомним, полиция задержала 9 бойцов «Донбасса», участвовавших в перестрелке в Харькове, изъяты дробовик и АК.