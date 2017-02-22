На Николаевщине рецидивист бесплатно пополнил провизию в магазине и угрожал продавщице

В Доманевке ранее судимый мужчина угрожал продавщице магазина и отобрал у нее несколько пачек сигарет, бутылку алкогольного напитка, связку бананов.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

Около 14:20 мужчина зашел в магазин, взял бутылку алкоголя, но отказался за нее платить. Кром того, он принялся угрожать 49-летней продавщице. Женщина убежала на улицу и вызвала полицию.

Спустя несколько минут «клиент» покинул магазин, прихватив с собой еще несколько пачек сигарет и бананы. Мужчина не успел далеко отойти от здания магазина и был задержан правоохранителями. В полиции отмечают, что 32-летний местный житель ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Полицейские вернули награбленное имущество в магазин. Правоохранителями начато уголовное производство по признакам ч.2 ст.186 УК Украины («Грабеж»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет. Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

Напомним, на Николаевщине суд отправил на 11 лет за решетку 20-летнего преступника, который ограбил и изнасиловал продавщицу.