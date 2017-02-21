Патрульные задержали николаевца, который побил и ограбил свою бабушку

В Николаеве утром 21 февраля патрульные задержали 20-летнего парня, который избил свою бабушку и отобрал у нее мобильный телефон.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаева.

Около 8:00 патрульные получили сообщение, что на улице 2-й Набережной на женщину напал ее внук.

«Через три минуты на улице 3-й Военной инспекторы заметили похожего по описанию человека. При приближении к нему патрульные увидели, как парень достал из кармана пакет с растительным веществом и бросил его на землю. В дальнейшем выяснилось, что это действительно подозреваемый внук. Во время проведения проверки патрульные нашли в его кармане телефон, который был похож на отобранный у бабушки», - рассказали в полиции.

Напомним, ранее патрульные задержали парня и девушку, которые избили и ограбили жительницу Николаева.