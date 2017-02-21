На Николаевщине судья снова отпустила под личное обязательство грузин, отобравших автомобиль и деньги у мужчины

Подозреваемый Кахабер Тавадзе Во вторник, 21 февраля, судья Березанского райсуда Николаевской области Наталья Гапоненко во второй раз отпустила под личное обязательство граждан Грузии Кахабера Тавадзе и Гурами Чхартишвили, которых обосновано обвиняют в незаконном завладении чужим автомобилем и личными средствами.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, 21 января на 66-летнего жителя Одесчины при въезде в Коблево напали трое неизвестных. Они избили мужчину и отобрали у него автомобиль «Toyota Corolla». При этом злоумышленники пытались увезти с собой мужчину, силой удерживали его в салоне, но он сумел выскочить на ходу из машины. Позже по подозрению в совершении указанного происшествия двое из них были задержаны в Одессе.

Изначально им объявлено о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса («Незаконное завладение транспортным средством»). Прокуратура просила суд избрать подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей, однако судья Наталья Гапоненко отпустила задержанных под личное обязательство. Правоохранители прямо в зале суда повторно задержали двоих подозреваемых и совершили им о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст.187 Уголовного кодекса Украины («Разбой»).

Стоит отметить, что заседание началось с опозданием. При этом Кахабер Тавадзе с самого начала принялся уверять, что желает заменить нынешнего бесплатного адвоката и вчера писал отказ. Мотивироать свое решение подозреваемый не смог. Следователь Евгений Чикаловский отметил, что заявления о замене адвоката не поступало. После этого судья Гапоненко огласила перерыв для обсуждения этой темы между Тавадзе и его бесплатным адвокатом.

После общения адвоката с подозреваемым Гапоненко ушла в совещательную комнату и огласила постановление об отказе от адвоката с Центра бесплатной вторичной правовой помощи. Для оформления договора о предоставлении адвокатский услуг судья сделала перерыв на час, который значительно затянулся. В то же время среди потерпевшего и других присутствующих возникло удивление, что за этот период суд не приступил к рассмотрению ходатайства об аресте второго подозреваемого Гурами Чхартишвили.

В суде потерпевший рассказал о нападении и заявил, что с вероятностью в 99,9% уверен, что именно Тавадзе выталкивал его из водительского сидения и бил его по ногам.

Судья Наталья Гапоненко Потерпевший

Прокуроры Сергей Рубцов и Вадим Ясько перечислили риски, которыми мотивируют избрание меры пресечения именно в виде ареста. В частности гособвинением было названо возможность подозреваемого скрыться от следствия, тяжкость санкции статьи, не установлены автомобиль подозреваемых, местонахождение отобранных денег и других доказательств. Также прокуратура считает, что Тавадзе может повлиять на свидетелей и потерпевшего, официально не трудоустроен, не имеет прочных социальных связей и может скрываться за территорией Украины.

Адвокат гражданина Грузии в свою очередь заявил, что считает подозрение необоснованным, а риски не доказанными, поэтому попросил применить к своему подзащитному самую легкую разновидность меры пресечения – личное обязательство. Также адвокат сказал усомнился в процедуре опознания потерпевшим подозреваемого.

Прокуратура также задала Кахаберу Тавадзе вопрос о ранних судимостях. На это он принялся утверждать, что его якобы изгнали из Крыма во время оккупации. Прокурор попросил назвать год, но Тавадзе ушел от вопроса и не дал четкого ответа. Также гособвинитель, ссылаясь на информационную справку, сказал, что Тавадзе ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений. Тавадзе снова не дал конкретного ответа на вопрос. Согласно информации, имеющейся в распоряжении «Преступности.НЕТ», на Тавадзе в Крыму было открыто производство в 2010 году по ч.1 ст. 309 УК Украины («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта»).

В итоге судья Наталья Гапоненко приняла решение не избирать арест для Кахабера Тавадзе и посчитала достаточным меру пресечения в виде личного обязательства. После Тавадзе Гапоненко рассматривала ходатайство об аресте Гурами Чхартишвили. Как сообщили «Преступности.НЕТ» источники в прокуратуре, судья также отпустила этого подозреваемого под личное обязательство.

Согласно информации на официальном ресурсе судебной власти Наталья Гапоненко работает в Березанском райсуде с апреля 2005 года. В декларации за 2015 год она указала, что владеет домом в 95,5 кв.м. и участком 16,45 соток и ездит за рулем «ЗАЗ Славута». За год она заработала 221 тысячу 118 гривен и получила 14 тысяч 218 гривен в качестве процентной ставки за средства на депозитах. На банковских счетах судья хранит 3 тысяч 250 евро, 2 тысячи 500 долларов США и почти 90 тысяч гривен.

В 2012 году Высшая квалификационная комиссия судей Украины применяла в отношении Гапоненко дисциплинарное взыскание.