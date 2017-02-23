На Николаевщине трое парней избили и ограбили пенсионера

В Витовском (Жовтневом) районе Николаевщины трое парней избили и ограбили 63-летнего пенсионера.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

20 февраля в полицию сообщили, что в медицинское учреждение с травмами обратился житель одного из сел района.

«Врачи диагностировали у пациента травмы головы и туловища. Пострадавший рассказал, что несколько дней назад в своем селе стал жертвой нападения трех нетрезвых молодых людей. Нападавшие избили пенсионера и сорвали с его шеи золотую цепочку. Сообщать в правоохранительные органы о преступлении мужчина не стал, и только тогда, когда самочувствие ухудшилось, он обратился в больницу», - рассказали в полиции.

В течение суток личности нападавших установили. Двух молодых людей возрастом 20 и 19 лет доставили в отделение полиции, местонахождение третьего злоумышленника устанавливается. По словам злоумышленников, цепочку они продали, а на вырученные деньги отдыхали в развлекательных заведениях.

По факту случившегося начато уголовное производство по части 1 статьи 187 Уголовного кодекса Украины («Разбой»), 20-летнего подозреваемого, который непосредственно сорвал с шеи мужчины цепочку, задержали на 72 часа.

«Ему объявили о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения. Предоставляется правовая квалификация действиям каждого из злоумышленников», - добавили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине двое подростков избили сверстника и насильно держали его в заброшенном доме.