На Днепропетровщине из-за квартиры трое полицейских взяли в заложники мужчину и его беременную жену

В Днепропетровской области будут судить трех полицейских и двух граждан, которые с целью незаконного завладения квартирой почти месяц удерживали мужчину вместе с беременной гражданской женой без надлежащего питания и медицинской помощи.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

«Целью правоохранителей было завладение двухкомнатной квартирой ранее судимого 37-летнего жителя Кривого Рога. Для реализации своего плана в октябре 2015 года правоохранители выследили мужчину, заставили его вместе с беременной женой сесть в автомобиль и, угрожая привлечением к уголовной ответственности за преступления, которые потерпевший не совершал, получили согласие на передачу права собственности на недвижимое имущество»,– сказано в сообщении.

Во время оформления соответствующих документов, которое длилось почти месяц, злоумышленники в течение первых 5 суток удерживали своих жертв в помещении отделения полиции, а в дальнейшем, вступив в сговор с ранее судимыми гражданами, удерживали потерпевших в частных квартирах, к которым имели доступ, без надлежащего питания, бытовых условий и медицинской помощи беременной женщине.

Действия всех пятерых участников преступления квалифицируются по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365; ч. 3 ст. 189; ч. 2 ст. 146; ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 357 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий, совершенное по предварительному сговору группой лиц; вымогательство передачи права на имущество; незаконное лишение свободы; незаконное завладение любым способом паспортом или другим важным личным документом, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Судебное разбирательство уголовного производства продолжается.

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