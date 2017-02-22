Среди подозреваемых в присвоении 10 миллионов гривен премий бойцов киевского спецназа оказался командир их полка

Прокуратура подозревает командира полка полиции особого назначения №2 Главного управления полиции Киева и еще нескольких сотрудников полиции в присвоении 6 млн гривен бюджетных средств, начисленных личному составу этого полка.

Об этом 22 февраля сообщают Наші гроші со ссылкой на постановление Днепровского районного суда Киева от 14 февраля.

По данным следствия, с начала 2016 по февраль 2017 года личному составу полка полиции особого назначения №2 в Киеве было начислено 12,40 млн грн, а фактически выплачено наличными лишь приблизительно 6,00 млн грн.

По данным следствия, еще около 6 млн грн присвоили командир этого полка, его заместитель, начальник управления финансового обеспечения и бухгалтерского учета – главный бухгалтер полиции Киева, главный специалист отдела организации оплаты труда управления финансового обеспечения и бухгалтерского учета полиции Киева ипредседатель профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации аттестованных работников данного полка спецназовцев.

Они разработали и реализовали преступную схему, которая предусматривала начисление отдельным работникам полка денег для выплаты премий и выдаче личному составу лишь половины начисленной суммы.

По ходатайству прокуратуры суд отстранил полковника полиции от должности командира полка полиции особого назначения №2. Он был задержан 10 февраля на два месяца до 11 апреля. Кроме того, в уголовного производстве арестована бухгалтерская документация за 2016-2017 годы.

Согласно информации на сайте полиции Киева, командиром данного полка является полковник полиции Пислярюк Игорь Павлович.

Отмечается, что в декларации за 2015 год Игр Пислярюк указал, что получил 178 тыс грн зарплаты и 200 грн премии. Кроме того, у него есть две квартиры в Киеве площадью 59 и 28 кв м, а у его жены Светланы - два земельных участка по 0,06 га и дачный дом на 38 кв м в Киевской области. У Пислярук также есть автомобиль Toyota Corolla 2007 года выпуска, а у его жены - Skoda Octavia 2001 года выпуска.

Напомним, 10 февраля сообщалось, что в Киеве преступная группа в составе должностных лиц управления финансового обеспечения и бухгалтерского учета киевской полиции и одного из полков особого назначения присвоили почти 10 млн гривен средств, предназначенных для выплат премий полицейским.

"Как установлено досудебным расследованием, участники этой группы ежемесячно присваивали половину средств, предназначавшихся для выплаты премий полицейским одного из полков особого назначения ГУ НП Украины в г. Киеве", - говорится в сообщении прокуратуры Киева.

Пятерых злоумышленников задержали после того, как они разделили очередную часть присвоенных денежных средств в сумме 240 тысяч гривен.