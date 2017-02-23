В Николаеве из «Hyundai» украли кошелек, а из «Opel» - сумку с деньгами

В Николаеве еще трое водителей стали жертвами воров.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

20 февраля, в период с 16:00 до 16:10 неизвестные похитили из автомобиля «Hyundai», который находился на парковке отеля по адресу проспект Центральный, 107, кошелек, в котором находились 1 тысяча 100 долларов США, 7 тысяч гривен и личные документы.

В тот же день, в период с 18:40 до 19:00 в автомобиле «Opel», припаркованном у дома №3 по улице Потемкинской, неизвестные повредили замок в двери и похитили из салона сумку с 20 тысячами гривен и личными документами. А с 18 по 20 февраля из автомобиля «Iveco», который находился возле дома №57/1 по улице Балтийской в Корабельном районе, злоумышленники украли аккумулятор.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве из «Toyota» украли сумку с деньгами, а из «Renault» - 17 бутылок водки.