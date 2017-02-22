В Закарпатской области брат с сестрой убили свою мать и выбросили ее тело в реку

Полиция задержала в Закарпатской области15-летнюю девушку и ее 18-летнего брата, которые убили собственную мать.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Как рассказали в полиции, 19 февраля к ним обратился мужчина и сообщил об исчезновении своей жены. Он вернулся с работы и его насторожил тот факт, что женщины нет дома в выходной день.

Полиция обнаружила в квартире следы, свидетельствующие о совершении преступления. Кроме того, двое детей пропавшей женщины вели себя подозрительно. Их пригласили в отделение, где они рассказали, что ночью 19 февраля они убили мать, завернули ее в покрывало и почти три километра несли к реке. Свои действия они объяснили тем, что она угрожала заявить в правоохранительные органы о совершенных ими преступлениях.

Соседи уверяют, что внешних признаков неблагополучия в семье не замечали. Напротив, считали, что семья очень хорошая, дети здоровались в подъезде, были вежливы. В школе ничего необычного в поведении детей также не замечали.

Подросткам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 20 апреля. Оба будут направлены на судебно-психиатрическую экспертизу.

Напомним, на Донетчине женщина до смерти избила свою мать, выгоняя из нее «нечистую силу».