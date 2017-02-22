В Стокгольме неизвестный распылил в вагоне метро токсичное вещество

Неизвестный в маске распылил в вагоне стокгольмского метро вещество, вызвавшее у пассажиров проблемы с дыханием. Атака произошла на станции Sankt Eriksplan в Стокгольме.

Об этом пишет газета Expressen.

Изначально сообщалось, что мужчина в темной одежде бросил в вагон рюкзак перед тем, как двери поезда закрылись. Однако позже шведская полиция заявила, что нападавший распылил в вагоне токсичную жидкость.

Один из свидетелей произошедшего, сидевший в конце вагона, рассказал газете, что в его сторону внезапно побежали другие пассажиры. Они кашляли, а из глаз у них текли слезы.

Пассажиров эвакуировали из вагона, когда поезд прибыл на станцию Fridhemsplan. При этом следов жидкости в вагоне во время проверки зафиксировано не было. "Мы не знаем, что это было за вещество, но оно явно не было смертоносным", - отметил дежурный офицер полиции Стокгольма Йенс Мартенссон.

Личность и мотивы нападавшего пока не установлены.

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