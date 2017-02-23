Полиция рассказала о неудавшихся николаевских «Бонни и Клайде», которые едва не убили таксиста

В Николаеве арестовали 22-летнего парня и 19-летнюю девушку, которые подозреваются в нападении на таксиста. Им объявили о подозрении в попытке угона и могут вменить покушение на убийство.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Напомним, что в ночь на 5 февраля в микрорайоне Варваровка двое злоумышленников напали на таксиста. По словам таксиста, двое пассажиров попросили его остановить автомобиль в районе дома №175 по улице Очаковской, напали на него и пытались отобрать машину «Hyundai Sonata». Водитель оказал сопротивление нападавшим, после чего преступники скрылись.

Ранее оперативники установили местонахождение и задержали в Одессе 19-летнюю подозреваемую, а впоследствии с признаниями в полицию пришел и ее сообщник. Согласно рассказу подозреваемого, по профессии автомастера, он приехал в Николаев к своей девушке, которая познакомила его с подругой.

«Отношения у молодых людей не складывались, поэтому парень и знакомая решили объединиться «в поисках лучшей судьбы» в другом городе. Девушка предложила парню совершить преступление – отобрать у таксиста автомобиль. По утверждению парня, именно она спланировала все до мелочей, а он до последнего колебался и поддался на уговоры спутницы».

«В выходной день ночью парочка подошла к таксисту, автомобиль которого был припаркован в центре города. Они попросили отвезти их в Варваровку, не указав точный адрес. Местом преступления злоумышленники выбрали темный переулок. Девушка накинула на шею водителя удавку, а когда тот оказал сопротивление, вмешался и молодой человек: парень достал нож и ударил им водителя в живот. Таксисту удалось освободиться и он выпал из салона автомобиля на землю. В это время за ним выбежал злоумышленник, который схватил таксиста и зажал ему рот ладонью, чтобы тот не шумел. Девушка в это время била раненого мужчину ногами», - рассказали в полиции.

Спасли водителя посторонние звуки в одном из дворов улицы. Преступники, опасаясь быть пойманными, скрылись с места происшествия, так и не отобрав автомобиль таксиста.

Кадры со следственного эксперимента

Подозреваемый рассказал, что вместе с сообщницей он спрятался в заброшенном здании, дождался утра и на попутном транспорте они покинули Николаевскую область. Сейчас злоумышленникам объявили о подозрении в покушении на угон. Кроме того, следователи квалифицируют преступление как покушение на убийство. В таком случае подозреваемым будет грозить лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.