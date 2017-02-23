Грабитель банкоматов в Сумах оказался бывшим сотрудником СБУ

Мужчина, ограбивший в Сумах банкомат и стрелявший в полицейских, оказался бывшим сотрудником СБУ.

Об этом сообщает Укринформ руководитель пресс-группы УСБУ в Сумской области Олеся Рапута.

Напомним, 23 февраля в Сумах при задержании преступника, который пытался ограбить банкомат, произошла перестрелка, во время которой был ранен сотрудник полиции охраны.

- Задержанный полицейскими злоумышленник был уволен из рядов СБУ в ноябре прошлого года. С того же времени изъятое правоохранителями удостоверение находится в розыске. Сейчас руководством СБУ дано поручение Управлению СБ Украины в Сумской области разобраться и оказать следствию всестороннюю поддержку в расследовании инцидента, - отметила Рапута.

Раненого полицейского самолетом доставят в Киев. Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на главу Нацполиции Сергея Князева.

По его словам, 40-летнему сержанту полиции пуля попала в лицо и застряла в шейных позвонках.

- Борт с раненым при исполнении полицейским через час вылетает на Киев. Дай Бог, чтобы выжил, - сообщил Князев.

Напомним, в июле прошлого года на Харьковщине СБУ задержала своего подполковника за вооруженное нападение на инкассаторов.

Как известно, июля 2014 года в Николаеве во дворе возле дома по улице Строителей, 16А произошло вооруженное нападение на инкассаторский автомобиль «Укрпочты», в котором находилось три миллиона гривен для выплаты пенсий. В результате нападения злоумышленники убили водителя, а один из инкассаторов открыл ответный огонь, отразив нападение. Одним из нападающих оказался бывшим работником СБУ.