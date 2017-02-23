В Николаеве девушка обокрала свою мать и еще нескольких человек, после чего «пропала без вести»

В Николаеве 16-летняя девушка, которую разыскивали без вести и нашли, подозревается в мошенничестве.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В Центральный отдел полиции обратилась женщина с заявлением, что еще 15 февраля исчезла ее 16-летняя дочь. По словам женщины, одновременно она обнаружила, что с ее банковского счета кто-то снял 8 тысяч гривен.

«Позвонив дочке, женщина выяснила, что деньги «прибрала к рукам» именно она. Родственники поссорились, и в тот вечер подросток домой не вернулась. Утром 16 февраля девушка позвонила матери, извинилась и пообещала в ближайшее время придти, но в течение нескольких дней не явилась и выключила свой мобильный телефон», - рассказали в полиции.

Самостоятельно найти свою дочь женщине так и не удалось, после чего она обратилась за помощью в полицию. В течение нескольких часов полицейские Центрального района нашли беглянку на улице, в районе перекрестка улицы Садовой и проспекта Центрального, когда та шла вместе со своими друзьями.

«Выяснилось, что подросток успела совершить еще несколько преступлений. Злоумышленница, знакомясь на улицах и в развлекательных заведениях, при возникновении благоприятных условий «занимала» у своих знакомых телефоны. То есть, попросив дать ей позвонить, она через некоторое время отходила в сторону и, выбрав подходящий момент, исчезала вместе с чужим телефоном», - добавили в полиции.

По указанным фактам открыто уголовное производство по части 1 статьи 190 Уголовного кодекса Украины («Мошенничество»). Полиция решает вопрос об объявлении злоумышленнице о подозрении. Девушку по просьбе родственников поместили в Николаевское областное коммунальное учреждение социально-психологической реабилитации для детей. На родителей составили административный протокол по части 1 статьи 184 КУоАП («Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по выполнению своих обязанностей»).

Отметим, что 19-20 февраля николаевец Андрей Кравцов на своей странице в «Facebook» описал недавний случай, в котором, судя по всему, замешана указанная девушка.

«Буквально час назад девочка украла у мальчика лет 10 телефон. Ну, вернее как украла, унесла. Мальчик дал ей позвонить, но вернуть телефон она так и не решилась, скрывшись с этим телефоном за углом. Произошло это все в районе улиц Потемкинской и 2-й Слободской. Ей 16 лет», - написал Кравцов.

Напомним, ранее сообщалось, что патрульные задержали николаевца, который напал на девушку.