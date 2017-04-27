Полиция открыла уголовное производство по факту «минирования» Николаевского обсловета

По факту анонимного сообщения о минировании здания Николаевского облсовета следственное отделение Центрального отдела полиции открыло уголовное производство по статье о заведомо ложном сообщении.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главном управлении Нацполиции в Николаевской области.

Напомним, как сообщалось ранее, в четверг, 27 апреля, в полицию поступило сообщение о минировании здания Николаевского областного совета.

Как отмечают в полиции, сообщение о минировании поступило на электронную почту общественной приемной ГУНП в Николаевской области в 9:30.

На место немедленно прибыли службы экстренного вызова: специалисты взрывотехнической службы, кинологи и спасатели. Район возможной опасности был оцеплен, полицейские обеспечили охрану общественного порядка, а для оказания, в случае необходимости, медицинской помощи, присутствовала карета скорой медицинской помощи.

«Взрывотехники и кинологи со служебной собакой тщательно обследовали помещения в здании облгосадминистрации, а также прилегающую к ней территорию. Предметов или устройств, которые могли бы представлять угрозу жизни и здоровью граждан, не было выявлено», – сообщили в полиции.

Отмечается, что следственным отделением Центрального отдела полиции ГУНП в Николаевской области начато уголовное производство по признакам ст.259 УК Украины («Заведомо ложное сообщение об угрозе опасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности»). Правоохранители устанавливают лиц, которые сообщили о заминировании.

Напомним, в марте текущего года неизвестный сообщил о заминировании здания Новоодесской районной администрации.