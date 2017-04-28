В Сети появилось видео, как «Lexus» в Николаеве нарушил ПДД и едва не сбил пешеходов

Стоп-кадр В сети Интернет появилась запись видерегистратора одного из автомобилей, на которой запечатлено, как водитель «Lexus» на пересечении проспекта Центрального и улицы 3-я Слободская нарушил правила дорожного движения и едва не сбил пешеходов.

Соответствующее видео размещено на видеохостинге YouTube.

Напомним, 25 апреля на перекрестке проспекта Центрального и улицы 3-й Слободской водитель автомобиля «Lexus» чуть не сбил женщину с ребенком. После этого, по словам женщины, водитель внедорожника напал на нее и ее родственников.

Как видео на видеозаписи, «Lexus» двигался по улице 3-я Слободская со стороны Большая Морская в направлении проспекта Центрального. На проспект автомобиль выехал как раз в момент смены мигающего зеленого сигнала на желтый сигнал светофора.

Несмотря на то, что движущийся впереди автомобиль остановился и не стал пересекать вторую часть проспекта, водитель «Lexus» объехал его по тротуару и продолжил движение на красный сигнал светофора, проскочив перед транспортом, который начал движение по проспекту Центральному.

Кроме того, в этот момент улицу 3-ю Слободскую уже переходили пешеходы, которых он едва не сбил.

Как известно, материалы по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.125 Уголовного кодекса Украины («Умышленное легкое телесное повреждение»).