«Сепаратизма – не будет!»: Савченко ввел на Николаевщине «режим предупреждения терактов»

Глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко ввел в области режим предупреждения терактов и возможных нападений.

Об этом он написал у себя на странице в социальной сети Facebook.

По его словам, такое решение он принял «согласно уровню террористической угрозы».

«Накануне майских праздников в Николаевской усиливаем меры безопасности, - написал он. - Установили блокпосты. Во всех городах введено состояние повышенной боевой готовности. Сепаратизма – не будет!».

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаеве анонсировали проведение акции «Бессмертный полк», на которой в прошлом году несли портреты боевиков.