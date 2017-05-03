В Николаеве 1 мая неизвестный ограбил магазин, торгующий алкоголем

В Николаеве 1 мая неизвестный ограбил магазин на улице 8-го Марта.

Об этом сообщили в Заводском отделе полиции.

По словам продавщицы, в 21:00 в магазин вошел незнакомый мужчина, который ударил ее и забрал из кассы деньги.

Приметы злоумышленника: рост около 180 см, на вид 30-40 лет, худощавого телосложения, волосы темного цвета, глаза карие круглые, брови темные.

Сейчас начато уголовное производство по части 2 статьи 186 Уголовного кодекса Украины («Грабеж»). Полиция просит граждан, которые стали свидетелями преступления или владеют информацией, полезной для следствия, обращаться в Заводский отдел полиции по адресу: улица Белая, 44, или по телефонам (0512) 34-11-98, 53-13-31, 102. Отметим, что указанный магазин относится к сети «Градус», торгующей алкоголем.

Напомним, что ранее в Николаеве 1 мая конфликт между двумя мужчинами закончился ножевыми ранениями.