Патрульные задержали пьяного николаевца, который угрожал пистолетом покупателям в магазине

В Николаеве в ночь на 3 мая патрульные задержали 31-летнего мужчину, который угрожал покупателям в магазине пистолетом.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаева.

Около 3:00 патрульные получили сообщение, что в магазине на Одесском шоссе неизвестный угрожает пистолетом покупателям.

«На месте происшествия к инспекторам обратились женщина и несколько мужчин. Женщина рассказала, что неизвестный начал приставать к ней, оскорблять ее нецензурной бранью и угрожать ей пистолетом. Один из мужчин сделал ему замечание, и тогда злоумышленник, держа руку под курткой, потребовал, чтобы они вышли на улицу. Но когда дебошир услышал, что вызывают полицию, то выбежал из магазина», - рассказали в полиции.

На улице патрульные увидели похожего по описанию человека. Им оказался житель Центрального района, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. При приближении инспекторов мужчина потянулся в ​​карман куртки, после чего патрульные быстро надели на него наручники. В дальнейшем женщина из магазина узнала в задержанном дебошира. В отделе полиции у мужчины во внутреннем кармане куртки обнаружили «предмет, похожий на пистолет».

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве 1 мая неизвестный ограбил магазин, торгующий алкоголем.