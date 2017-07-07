Николаевская полиция задержала аферистку, которая переоделась медиком, чтобы заполучить кондиционер

В Николаеве полиция задержала 33-летнюю ранее судимую жительницу Херсона, которая обманом завладела кондиционером.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В Центральный отдел полиции обратился 39-летний работник фирмы по продаже кондиционеров с сообщением, что клиентка получила товар, но не рассчиталась за него. По словам мужчины, утром ему позвонила якобы работница одной из больниц Николаева и заказала кондиционер для медицинского учреждения. Доставил технику мужчина прямо в больницу.

«За заказом вышла женщина в медицинском халате, поэтому сомнений, что это работник больницы у мужчины не возникало. Чтобы получить деньги за кондиционер, «медик» направила поставщика в бухгалтерию. Мужчина доверчиво согласился, оставив товар под наблюдением клиентки, которую в это время уже ждало такси. Финансового отдела работник фирмы вообще не нашел на этаже, указанном мошенницей, а вернувшись – не обнаружил ни кондиционера, ни аферистки», - указано в сообщении.

Оказалось, что женщина «конспирировалась» не только с помощью переодевания в медицинский халат, но и меняла внешность, надев парик. Аферистку задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения. Ей грозит наказание от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

«Полицейские просят граждан, которые стали жертвами мошеннических действий при схожих обстоятельствах, обратиться с соответствующими заявлениями в Центральный отдел полиции по адресу: улица Декабристов, 8, или по телефонам (0512) 53-12-71, 49-87-01, 102», - также отмечено в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что оперативники задержали аферистов, обманывавших николаевцев при продаже газовых плит «по выгодным ценам».