Суд приговорил к 10 годам тюрьмы водителя «фуры», устроившего смертельное ДТП с коблевской «маршруткой»

Березанский районный суд приговорил к 10 годам тюрьмы 52-летнего Александра Галюка – водителя фуры, который год назад устроил трагическое ДТП, врезавшись в едущую в Коблево «маршрутку».

Об этом идет речь в соответствующем приговоре суда от 8 июня 2017 года.

Ранее сообщалось, что 15 июля 2016 года в районе села Чапаевка столкнулись грузовик и пассажирский микроавтобус, перевозивший отдыхающих в Коблево. В результате этой аварии погибли две женщины и молодая девушка, а еще 16 человек получили травмы. Водитель грузовика находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Водителя фуры признали виновным по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц»). Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года.

При этом водитель грузовика проведет в тюрьме следующие восемь лет. Срок начали считать с 16 июля 2016 года, когда водителя взяли под стражу. Кроме того, согласно «закону Савченко», Галюку один год пребывания в СИЗО зачли за два года тюремного заключения.

С Галюка взыщут 52 тысячи гривен, которые пойдут на оплату правовой помощи пострадавшим в ДТП и 6 тысяч гривен в пользу государства. Также с Галюка и ООО «Трансметаллторг», на которое он работал, взыщут 304,7 тысячи гривен в пользу владелицы «маршрутки», с которой он столкнулся, и 250 тысяч гривен по гражданскому иску в пользу Таисии Зелинской (ее статус в приговоре не указан).

Напомним, ранее сообщалось, что суд постановил взыскать миллионные компенсации в пользу пострадавших в трагическом ДТП с коблевской «маршруткой».