В Южноукраинске женщина накинулась с ножом на сожительницу своего экс-возлюбленного – пострадавшая в больнице

В пятницу, 7 июля, в Южноукраинское отделение Первомайского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Николаевской области поступило сообщение из местной больницы о госпитализации с проникающим ножевым ранением грудной клетки и еще восемью колото-резаными ранами верхних конечностей и туловища 24-летней жительницы города Южноукраинска.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

«Как оказалось, потерпевшая сейчас проживает с 35-летним местным жителем, который до этого проживал с другой женщиной. Решив вернуть «потерянную любовь» и имея ключи от квартиры, «экс-возлюбленная» пришла к мужчине домой. Открыв дверь и зайдя в дом, она увидела, что хозяина нет дома, а в его постели спит неизвестная женщина. Схватив нож, злоумышленница подошла к потерпевшей и начала наносить ей ножевые ранения. А после того, как последняя перестала подавать любые признаки жизни, женщина сразу убежала. Через некоторое время домой вернулся владелец жилья, который обнаружил потерпевшую и сразу вызвал скорую помощь», – говорится в сообщении полиции.

Принятыми мерами правоохранители установили местонахождение и задержали в порядке ст. 208 УПК Украины 31-летнюю местную жительницу, которой в настоящее время по согласованию с местной прокуратурой сообщено о подозрении в совершении преступления предусмотренного ч.2 ст.15 («Покушение на преступление»), ч.1 ст.115 УК Украины («Умышленное убийство»), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, ранее на Николаевщине парень с ножом накинулся на директора базы отдыха после отказа продать пиво.