НАБУ завело дело по разоблачениям топ-сотрудницы НАПК

В Национальном антикоррупционном бюро Украины заявляют о начале расследования в отношении должностных лиц Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Предварительная правовая квалификация - ч.3 ст. 28 ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины.

Сведения в Единый реестр досудебных расследований были внесены 10 ноября "по сообщению разоблачителей", добавили в НАБУ.

Напомним, во вторник руководитель Департамента финконтроля и мониторинга образа жизни НАПК Анна Соломатина заявила, что глава НАПК и ее коллеги фальсифицируют результаты полных проверок е-деклараций. По ее словам, агентство стало полностью подконтрольно Администрации президента.

"Е-декларирование используется для покрывания чиновников, лояльных к власти, расправы над неугодными и для личного обогащения главы НАПК и членов НАПК. Результаты проверок фальсифицируется так, как это нужно руководству НАПК", - сказала она на брифинге, который был организован депутатом Мустафой Найемом.