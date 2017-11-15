28 уголовных производств, 88 обысков: николаевские силовики о борьбе с незаконным игровым бизнесом

Юрий Мороз и Тарас Дунас По состоянию на сегодняшний день правоохранители Николаевской области расследуют 28 уголовных производств, касающихся незаконного игрового бизнеса. С июля текущего года в области провели 88 обысков и изъяли 1 тысячу 300 единиц техники, которая использовалась как игровая.

Эту информацию прокурор Николаевской области Тарас Дунас озвучил в ходе совещания с главой Николаевской облгосадминистрации Алексеем Савченко во вторник, 14 ноября. Видео его заявления опубликовано на канале прокуратуры в YouTube.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в ходе этого совещания Савченко решил обратиться к органам местного самоуправления городов, районов, ОТГ, чтобы они у себя на сессиях запретили деятельность трем лицензированным компаниям – «украинская национальная лотерея», «Укрлото», «Золотая подкова».

На указанном совещании присутствовал и начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Николаевской области Юрий Мороз.

По информации отдела коммуникации полиции, 30 июня в суд было направлено обвинительное заключение в отношении четырех лиц по ст. 203 Уголовного кодекса Украины («Занятие запрещенными видами хозяйственной деятельности») по девяти эпизодам.