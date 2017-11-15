Киевский суд арестовал с «небольшим» залогом подозреваемых, у которых нашли 6,5 кг взрывчатки

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Дарницкий райсуд Киева 14 ноября избрал меру пресечения в виде содержания под стражей двум мужчинам, задержанным с 6,5 килограммами взрывчатки и боеприпасами.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Напомним, 12 ноября на парковке у торгового центра в Дарницком районе Киева правоохранители изъяли в машине подозреваемых 6,5 кг взрывчатого вещества, произведенного на основе гексогена, и 10 электродетонаторов.

«Одновременно суд в качестве альтернативы определил для подозреваемых размер залога в размере 256 тысяч гривен каждому. Решение суда в части размера залога прокуратурой будет обжаловано», - сообщили в прокуратуре.

Вадим Богданов

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