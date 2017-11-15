Киевский суд арестовал с «небольшим» залогом подозреваемых, у которых нашли 6,5 кг взрывчатки

Дарницкий райсуд Киева 14 ноября избрал меру пресечения в виде содержания под стражей двум мужчинам, задержанным с 6,5 килограммами взрывчатки и боеприпасами.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Напомним, 12 ноября на парковке у торгового центра в Дарницком районе Киева правоохранители изъяли в машине подозреваемых 6,5 кг взрывчатого вещества, произведенного на основе гексогена, и 10 электродетонаторов.