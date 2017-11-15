В Николаеве суд по ходатайству прокуратуры отпустил под домашний арест подозреваемого в международной торговле людьми

Фото с момента задержания подозреваемого В Николаеве суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста для 34-летнего местного жителя, которого подозревают в международной торговле людьми.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собеседник в Центральном районном суде Николаева.

Как сообщалось ранее, сотрудники Нацполиции и Госпогранслужбы перекрыли международный канал по продаже украинок за границу, которым занимался николаевский школьный учитель хореографии. В Турции девушки попадали абсолютно в иные условия, чем им обещал хореограф, и их вынуждали заниматься проституцией.

Собеседник редакции в суде подчеркнул, что он удивлен ходатайством прокуратуры об избрании столь легкой меры пресечения и отметил, что гособвинение аргументировало свое решение наличием смягчающих обстоятельств у подозреваемого.

Напомним, ранее сообщалось, что в аэропорту «Борисполь» правоохранители задержали торговца людьми, переправлявшего украинок в Объединенные Арабские Эмираты с целью сексуальной эксплуатации.