Суд отменил постановление николаевского зампрокурора Божило о закрытии дела по присвоению «Хаммера» одесским экс-прокурором

Центральный районный суд Николаева отменил постановление зампрокурора Николаевской области Степана Божило о закрытии уголовного производства, вынесенное с нарушением норм УПК. Уголовное дело было начато по подозрению бывшего начальника прокуратуры Одесской области Петра Гупало в совершении уголовных преступлений.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевского Центрального районного суда.

«В Центральный районный суд Николаева поступила жалоба на постановление заместителя прокурора Николаевской области о закрытии уголовного производства, начатого по подозрению бывшего начальника прокуратуры Одесской области в совершении уголовных преступлений по ч.4 ст.368, ч.3 ст. 190, ч.4 ст.358 УК Украины», – говорится в сообщении.

Напомним, что в феврале 2016 года прокуратура Одесской области начала расследование по факту получения неправомерной выгоды бывшим начальником следственного отдела областной прокуратуры Петром Гупало, который путем требований от бизнесмена, у которого похитили сына, получил средства и имущество на сумму более 130 тысяч долларов и присвоил его автомобиль «Hummer H3». 6 июня Гупало было сообщено о подозрении в присвоении чужого автомобиля.

«Заявитель просил отменить постановление о закрытии указанного уголовного производства, обязать сотрудников прокуратуры Николаевской области осуществить дальнейшее досудебное расследование в указанном производстве, выполнить ряд следственных действий», – пишется в сообщении Центрального суда.

Как выяснилось, уголовное производство расследовалось прокуратурой Одесской области, впоследствии материалы были переданы Генеральной прокуратурой Украины в прокуратуру Николаевской области.

Вскоре, уже 23 марта 2017 года, уголовное производство было закрыто постановлением заместителя прокурора Николаевской области Степаном Божило в соответствии с п.3 ч.1 ст.284 УПК Украины, которая предусматривает закрытие производства по случаю установления достаточных доказательств для доказательства виновности лица в суде и исчерпаемости возможности их получить.

Однако заключение прокурора об отсутствии таких доказательств не был мотивирован. Примечательно, что фактическим основанием для закрытия является истечение сроков досудебного расследования.

«К выводу об окончании сроков прокурор пришел безосновательно, поскольку ни постановление о продлении срока предварительного расследования, ни постановление об отказе в его продлении в данном производстве не выносились», – говорится в сообщении.

В то же время, такого основания как истечение сроков досудебного расследования не предусмотрено действующим УПК Украины.

С учетом изложенного, суд пришел к выводу о нарушении прав гражданина (заявителя - ПН) подлежащего судебной защите.

Следственный судья Галина Подзигун приняла отменить постановление заместителя прокурора Николаевской области о закрытии указанного уголовного производства.