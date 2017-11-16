В Киеве вооруженные грабители отобрали у мужчины сумку с 3 миллионами гривен

В среду, 15 ноября, в Киеве неизвестные совершили разбойное нападение на мужчину и украли у него 3 миллиона гривен.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию.

Нападение было совершено примерно в 11:00 возле отделения банка на проспекте Победы.

Трое неизвестных в балаклавах с пистолетами ударили мужчину по голове и отобрали у него сумку. Затем преступники скрылись с места происшествия на автомобиле Volkswagen Passat.

Как стало известно, деньги не принадлежали потерпевшему, а были собственностью другого гражданина. Полиция открыла уголовное производство по статье «разбой».

Напомним, в Киеве задержали банду грузин, которые отобрали у местных жителей сумку с 3,5 миллионами гривен.