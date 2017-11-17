В Николаеве разыскивают угнанный со двора в Соляных автомобиль

В Николаеве 16 ноября возле одного из домов по проспекту Героев Украины угнан автомобиль.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Николаевской области.

Так, в Центральный отдел полиции обратился 26-летний мужчина, который сообщил, что в период времени с 12:00 до 14:30 похищен его автомобиль «BAW», государственный номерной знак ВЕ7643ВА, 2006 года выпуска, который он припарковал у дома №13Г по проспекту Героев Украины.

Сейчас начато уголовное производство по части 1 статьи 289 Уголовного кодекса Украины («Незаконное завладение транспортным средством»). Правоохранители обращаются к гражданам, которые владеют информацией, полезной для следствия, сообщить в Центральный отдел полиции по адресу: улица Декабристов, 8, или по телефонам 0638398228 или 102.

Напоминаем, что в Николаеве разыскивают угнанный со двора частного дома «BMW X5».