На Николаевщине на ходу загорелся грузовик «MAN»

В Вознесенском районе в пятницу, 17 ноября, во время движения загорелся грузовой автомобиль «MAN».

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Сигнал о пожаре грузовика на трассе Т-1511 «Вознесенск – Братское» поступил спасателям в 11:49. Водитель «MAN» рассказал о том, что во время из-под капота грузовика пошел дым и вспыхнуло пламя. Изначально мужчина пытался потушить огонь самостоятельно огнетушителем, но ему это не удалось.

По прибытию на место дежурное отделение в 12:03 локализовало пожар и в 12:10-ликвидировано на площади 10 квадратных метров. Причина пожара устанавливается.

На месте работало пять человек личного состава подразделения и одна единица техники 12-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС.

Напомним, в Николаеве в Заводском районе спасатели потушили горевший грузовик.